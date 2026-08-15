The Roaring Kitty 今日價格

The Roaring Kitty (TRK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.98%。目前 TRK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 TRK。

The Roaring Kitty 目前市值在 $ 16,466.56 排名第 #-，流通供應量為 999.94M TRK。過去 24 小時內，TRK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00176998，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TRK 在過去一小時內波動了 -0.11%，過去7 天內波動了 -19.47%。過去一天，總交易量達到 --。

The Roaring Kitty（TRK）市場資訊

市值 $ 16.47K$ 16.47K $ 16.47K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 16.47K$ 16.47K $ 16.47K 流通量 999.94M 999.94M 999.94M 總供應量 999,937,373.0485975 999,937,373.0485975 999,937,373.0485975

The Roaring Kitty 的目前市值為 $ 16.47K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TRK 的流通量為 999.94M，總供應量是 999937373.0485975，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 16.47K。