The Pride 價格 (PRIDE)
今天 The Pride (PRIDE) 的實時價格爲 0.00006842 USD。目前其市值爲 $ 63.63K USD。PRIDE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
The Pride 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- The Pride 當天價格變化爲 -0.25%
- 其循環供應量爲 930.00M USD
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今天內，The Pride 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，The Pride 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000384090。
在過去60天內，The Pride 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，The Pride 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-0.25%
|30天
|$ -0.0000384090
|-56.13%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
The Pride 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+1.34%
-0.25%
+5.00%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
At the core the exclusive NFT collection known as THE PRIDE, consisting of 3,000 uniquely designed lion-themed profile pictures (PFPs). Building on this foundation, the next phase of the project introduces the PRIDE Token, a utility and governance asset that acts as the monetary layer of the community. Through this token, identification within THE PRIDE happens on two levels: visually, through NFT ownership, and economically, through the use of the PRIDE Token. This dual-layered structure establishes deeper engagement and a stronger sense of belonging for members.
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|1 PRIDE 兌換 VND
₫1.8004723
|1 PRIDE 兌換 AUD
A$0.0001053668
|1 PRIDE 兌換 GBP
￡0.0000499466
|1 PRIDE 兌換 EUR
€0.0000595254
|1 PRIDE 兌換 USD
$0.00006842
|1 PRIDE 兌換 MYR
RM0.0002901008
|1 PRIDE 兌換 TRY
₺0.0026765904
|1 PRIDE 兌換 JPY
¥0.0098470064
|1 PRIDE 兌換 RUB
₽0.0054031274
|1 PRIDE 兌換 INR
₹0.0058642782
|1 PRIDE 兌換 IDR
Rp1.1216391648
|1 PRIDE 兌換 KRW
₩0.0942423922
|1 PRIDE 兌換 PHP
₱0.003810994
|1 PRIDE 兌換 EGP
￡E.0.0033977372
|1 PRIDE 兌換 BRL
R$0.0003852046
|1 PRIDE 兌換 CAD
C$0.0000937354
|1 PRIDE 兌換 BDT
৳0.0083636608
|1 PRIDE 兌換 NGN
₦0.1082589134
|1 PRIDE 兌換 UAH
₴0.002842851
|1 PRIDE 兌換 VES
Bs0.00656832
|1 PRIDE 兌換 PKR
Rs0.0192458618
|1 PRIDE 兌換 KZT
₸0.0350508818
|1 PRIDE 兌換 THB
฿0.0022332288
|1 PRIDE 兌換 TWD
NT$0.0020526
|1 PRIDE 兌換 AED
د.إ0.0002511014
|1 PRIDE 兌換 CHF
Fr0.0000561044
|1 PRIDE 兌換 HKD
HK$0.0005364128
|1 PRIDE 兌換 MAD
.د.م0.0006287798
|1 PRIDE 兌換 MXN
$0.0013164008