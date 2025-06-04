The Pride 圖標

The Pride 價格 (PRIDE)

USD

The Pride (PRIDE) 實時價格圖表

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-0.60%(1D)

今天 The Pride (PRIDE) 的價格

今天 The Pride (PRIDE) 的實時價格爲 0.00006842 USD。目前其市值爲 $ 63.63K USD。PRIDE 兌換 USD 的價格爲實時更新。
The Pride 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- The Pride 當天價格變化爲 -0.25%
- 其循環供應量爲 930.00M USD

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The Pride (PRIDE) 價格表現 USD

今天內，The Pride 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，The Pride 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0000384090
在過去60天內，The Pride 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，The Pride 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.25%
30天$ -0.0000384090-56.13%
60天$ 0--
90天$ 0--

The Pride (PRIDE) 價格分析

The Pride 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00006614
$ 0.00006614$ 0.00006614

$ 0.00006977
$ 0.00006977$ 0.00006977

$ 0.00033444
$ 0.00033444$ 0.00033444

+1.34%

-0.25%

+5.00%

The Pride (PRIDE) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 63.63K
$ 63.63K$ 63.63K

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930.00M
930.00M 930.00M

什麼是The Pride (PRIDE)

At the core the exclusive NFT collection known as THE PRIDE, consisting of 3,000 uniquely designed lion-themed profile pictures (PFPs). Building on this foundation, the next phase of the project introduces the PRIDE Token, a utility and governance asset that acts as the monetary layer of the community. Through this token, identification within THE PRIDE happens on two levels: visually, through NFT ownership, and economically, through the use of the PRIDE Token. This dual-layered structure establishes deeper engagement and a stronger sense of belonging for members.

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The Pride (PRIDE) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 The Pride (PRIDE) 的其他問題

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PRIDE 兌換爲當地貨幣

1 PRIDE 兌換 VND
1.8004723
1 PRIDE 兌換 AUD
A$0.0001053668
1 PRIDE 兌換 GBP
0.0000499466
1 PRIDE 兌換 EUR
0.0000595254
1 PRIDE 兌換 USD
$0.00006842
1 PRIDE 兌換 MYR
RM0.0002901008
1 PRIDE 兌換 TRY
0.0026765904
1 PRIDE 兌換 JPY
¥0.0098470064
1 PRIDE 兌換 RUB
0.0054031274
1 PRIDE 兌換 INR
0.0058642782
1 PRIDE 兌換 IDR
Rp1.1216391648
1 PRIDE 兌換 KRW
0.0942423922
1 PRIDE 兌換 PHP
0.003810994
1 PRIDE 兌換 EGP
￡E.0.0033977372
1 PRIDE 兌換 BRL
R$0.0003852046
1 PRIDE 兌換 CAD
C$0.0000937354
1 PRIDE 兌換 BDT
0.0083636608
1 PRIDE 兌換 NGN
0.1082589134
1 PRIDE 兌換 UAH
0.002842851
1 PRIDE 兌換 VES
Bs0.00656832
1 PRIDE 兌換 PKR
Rs0.0192458618
1 PRIDE 兌換 KZT
0.0350508818
1 PRIDE 兌換 THB
฿0.0022332288
1 PRIDE 兌換 TWD
NT$0.0020526
1 PRIDE 兌換 AED
د.إ0.0002511014
1 PRIDE 兌換 CHF
Fr0.0000561044
1 PRIDE 兌換 HKD
HK$0.0005364128
1 PRIDE 兌換 MAD
.د.م0.0006287798
1 PRIDE 兌換 MXN
$0.0013164008