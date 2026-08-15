The Petros Token 今日價格

The Petros Token ($TPT) 今日實時價格為 $ 0.00191823，過去 24 小時內變化了 1.65%。目前 $TPT 兌 USD 的匯率為 $ 0.00191823 每 $TPT。

The Petros Token 目前市值在 $ 132,273 排名第 #-，流通供應量為 68.98M $TPT。過去 24 小時內，$TPT 的交易價格在 $ 0.00187365（低點）和 $ 0.00197383（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00599108，而歷史最低價為 $ 0.00126925。

短期表現方面，$TPT 在過去一小時內波動了 -0.25%，過去7 天內波動了 -8.14%。過去一天，總交易量達到 $ 482.88。

The Petros Token（$TPT）市場資訊

市值 $ 132.27K$ 132.27K $ 132.27K 成交量（24H） $ 482.88$ 482.88 $ 482.88 完全稀釋市值 $ 132.27K$ 132.27K $ 132.27K 流通量 68.98M 68.98M 68.98M 總供應量 68,976,014.546561 68,976,014.546561 68,976,014.546561

The Petros Token 的目前市值為 $ 132.27K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 482.88。$TPT 的流通量為 68.98M，總供應量是 68976014.546561，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 132.27K。