The Patriots 今日價格

The Patriots (PATRIOTS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 8.99%。目前 PATRIOTS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 PATRIOTS。

The Patriots 目前市值在 $ 145,007 排名第 #-，流通供應量為 749.98M PATRIOTS。過去 24 小時內，PATRIOTS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，PATRIOTS 在過去一小時內波動了 +0.02%，過去7 天內波動了 -15.75%。過去一天，總交易量達到 $ 4.77K。

The Patriots（PATRIOTS）市場資訊

市值 $ 145.01K$ 145.01K $ 145.01K 成交量（24H） $ 4.77K$ 4.77K $ 4.77K 完全稀釋市值 $ 193.34K$ 193.34K $ 193.34K 流通量 749.98M 749.98M 749.98M 總供應量 999,980,260.019507 999,980,260.019507 999,980,260.019507

The Patriots 的目前市值為 $ 145.01K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 4.77K。PATRIOTS 的流通量為 749.98M，總供應量是 999980260.019507，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 193.34K。