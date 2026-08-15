The Original Doge 今日價格

The Original Doge (OGDOGE) 今日實時價格為 $ 0.00270858，過去 24 小時內變化了 0.65%。目前 OGDOGE 兌 USD 的匯率為 $ 0.00270858 每 OGDOGE。

The Original Doge 目前市值在 $ 2,378,203 排名第 #-，流通供應量為 873.86M OGDOGE。過去 24 小時內，OGDOGE 的交易價格在 $ 0.00255119（低點）和 $ 0.00283333（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.01631808，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，OGDOGE 在過去一小時內波動了 -0.22%，過去7 天內波動了 +5.94%。過去一天，總交易量達到 $ 72.26K。

The Original Doge（OGDOGE）市場資訊

市值 $ 2.38M$ 2.38M $ 2.38M 成交量（24H） $ 72.26K$ 72.26K $ 72.26K 完全稀釋市值 $ 2.51M$ 2.51M $ 2.51M 流通量 873.86M 873.86M 873.86M 總供應量 923,856,761.115455 923,856,761.115455 923,856,761.115455

The Original Doge 的目前市值為 $ 2.38M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 72.26K。OGDOGE 的流通量為 873.86M，總供應量是 923856761.115455，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 2.51M。