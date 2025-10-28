The Orange Era（ORANGE）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間：
24H最低價 $ 0.0000526
24H最高價 $ 0.00005521
歷史最高 $ 0.00484745
最低價 $ 0.00004588
漲跌幅（1H） -0.09%
漲跌幅（1D） -0.50%
漲跌幅（7D） +9.33%

The Orange Era（ORANGE）目前實時價格為 $0.00005298。過去 24 小時內，ORANGE 的交易價格在 $ 0.0000526 至 $ 0.00005521 之間波動，市場活躍度顯著。ORANGE 的歷史最高價為 $ 0.00484745，歷史最低價為 $ 0.00004588。

從短期表現來看，ORANGE 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.09%，過去 24 小時內變動為 -0.50%，過去 7 天內累計變動為 +9.33%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

The Orange Era（ORANGE）市場資訊

市值 $ 52.96K
成交量（24H） --
完全稀釋市值 $ 52.96K
流通量 999.63M
總供應量 999,633,645.562783

The Orange Era 的目前市值為 $ 52.96K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ORANGE 的流通量為 999.63M，總供應量是 999633645.562783，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 52.96K。