The Official 89 Coin 今日價格

The Official 89 Coin (89) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 89 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 89。

The Official 89 Coin 目前市值在 $ 40,042 排名第 #-，流通供應量為 776.16M 89。過去 24 小時內，89 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，89 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 --。

The Official 89 Coin（89）市場資訊

市值 $ 40.04K$ 40.04K $ 40.04K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 40.04K$ 40.04K $ 40.04K 流通量 776.16M 776.16M 776.16M 總供應量 776,157,650.2384387 776,157,650.2384387 776,157,650.2384387

The Official 89 Coin 的目前市值為 $ 40.04K, 它過去 24 小時的交易量為 --。89 的流通量為 776.16M，總供應量是 776157650.2384387，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 40.04K。