The Odor（ODOR）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00017248 $ 0.00017248 $ 0.00017248 24H最低價 $ 0.00018644 $ 0.00018644 $ 0.00018644 24H最高價 24H最低價 $ 0.00017248$ 0.00017248 $ 0.00017248 24H最高價 $ 0.00018644$ 0.00018644 $ 0.00018644 歷史最高 $ 0.00037921$ 0.00037921 $ 0.00037921 最低價 $ 0.00007735$ 0.00007735 $ 0.00007735 漲跌幅（1H） +0.72% 漲跌幅（1D） -2.05% 漲跌幅（7D） -5.43% 漲跌幅（7D） -5.43%

The Odor（ODOR）目前實時價格為 $0.00017467。過去 24 小時內，ODOR 的交易價格在 $ 0.00017248 至 $ 0.00018644 之間波動，市場活躍度顯著。ODOR 的歷史最高價為 $ 0.00037921，歷史最低價為 $ 0.00007735。

從短期表現來看，ODOR 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.72%，過去 24 小時內變動為 -2.05%，過去 7 天內累計變動為 -5.43%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

The Odor（ODOR）市場資訊

市值 $ 85.59K$ 85.59K $ 85.59K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 146.80K$ 146.80K $ 146.80K 流通量 489.98M 489.98M 489.98M 總供應量 840,458,468.6993265 840,458,468.6993265 840,458,468.6993265

The Odor 的目前市值為 $ 85.59K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ODOR 的流通量為 489.98M，總供應量是 840458468.6993265，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 146.80K。