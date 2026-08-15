The Nietzschean Eagle 今日價格

The Nietzschean Eagle (JACKIE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 50.35%。目前 JACKIE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 JACKIE。

The Nietzschean Eagle 目前市值在 $ 52,845 排名第 #-，流通供應量為 999.47M JACKIE。過去 24 小時內，JACKIE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，JACKIE 在過去一小時內波動了 -4.12%，過去7 天內波動了 -69.89%。過去一天，總交易量達到 --。

The Nietzschean Eagle（JACKIE）市場資訊

市值 $ 52.85K$ 52.85K $ 52.85K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 52.85K$ 52.85K $ 52.85K 流通量 999.47M 999.47M 999.47M 總供應量 999,471,965.045399 999,471,965.045399 999,471,965.045399

The Nietzschean Eagle 的目前市值為 $ 52.85K, 它過去 24 小時的交易量為 --。JACKIE 的流通量為 999.47M，總供應量是 999471965.045399，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 52.85K。