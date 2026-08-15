The Nietzschean Dog 今日價格

The Nietzschean Dog (RUSS) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 58.91%。目前 RUSS 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 RUSS。

The Nietzschean Dog 目前市值在 $ 21,095 排名第 #-，流通供應量為 964.95M RUSS。過去 24 小時內，RUSS 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，RUSS 在過去一小時內波動了 -1.93%，過去7 天內波動了 -52.86%。過去一天，總交易量達到 --。

The Nietzschean Dog（RUSS）市場資訊

市值 $ 21.10K$ 21.10K $ 21.10K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 21.10K$ 21.10K $ 21.10K 流通量 964.95M 964.95M 964.95M 總供應量 964,949,918.598665 964,949,918.598665 964,949,918.598665

The Nietzschean Dog 的目前市值為 $ 21.10K, 它過去 24 小時的交易量為 --。RUSS 的流通量為 964.95M，總供應量是 964949918.598665，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 21.10K。