The Mountain 今日價格

The Mountain (MOUNTAIN) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 3.17%。目前 MOUNTAIN 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MOUNTAIN。

The Mountain 目前市值在 $ 10,139.26 排名第 #-，流通供應量為 965.41M MOUNTAIN。過去 24 小時內，MOUNTAIN 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00618145，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MOUNTAIN 在過去一小時內波動了 -0.17%，過去7 天內波動了 +2.77%。過去一天，總交易量達到 --。

The Mountain（MOUNTAIN）市場資訊

市值 $ 10.14K$ 10.14K $ 10.14K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 10.14K$ 10.14K $ 10.14K 流通量 965.41M 965.41M 965.41M 總供應量 965,413,217.799628 965,413,217.799628 965,413,217.799628

The Mountain 的目前市值為 $ 10.14K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MOUNTAIN 的流通量為 965.41M，總供應量是 965413217.799628，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 10.14K。