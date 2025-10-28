the most watched egg（EGG）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： 24H最低價 $ 0.0000146 24H最高價 $ 0.00001548 歷史最高 $ 0.0012292 最低價 $ 0.00001431 漲跌幅（1H） +0.34% 漲跌幅（1D） -0.86% 漲跌幅（7D） -15.27%

the most watched egg（EGG）目前實時價格為 $0.00001476。過去 24 小時內，EGG 的交易價格在 $ 0.0000146 至 $ 0.00001548 之間波動，市場活躍度顯著。EGG 的歷史最高價為 $ 0.0012292，歷史最低價為 $ 0.00001431。

從短期表現來看，EGG 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.34%，過去 24 小時內變動為 -0.86%，過去 7 天內累計變動為 -15.27%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

the most watched egg（EGG）市場資訊

市值 $ 14.31K$ 14.31K $ 14.31K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 14.31K$ 14.31K $ 14.31K 流通量 969.84M 969.84M 969.84M 總供應量 969,839,400.36701 969,839,400.36701 969,839,400.36701

the most watched egg 的目前市值為 $ 14.31K, 它過去 24 小時的交易量為 --。EGG 的流通量為 969.84M，總供應量是 969839400.36701，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 14.31K。