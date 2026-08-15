The Most Valuable Currency 今日價格

The Most Valuable Currency (ATTENTION) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 6.89%。目前 ATTENTION 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ATTENTION。

The Most Valuable Currency 目前市值在 $ 14,809.72 排名第 #-，流通供應量為 988.80M ATTENTION。過去 24 小時內，ATTENTION 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00381335，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，ATTENTION 在過去一小時內波動了 +0.75%，過去7 天內波動了 +20.31%。過去一天，總交易量達到 --。

The Most Valuable Currency（ATTENTION）市場資訊

市值 $ 14.81K$ 14.81K $ 14.81K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 14.97K$ 14.97K $ 14.97K 流通量 988.80M 988.80M 988.80M 總供應量 999,797,724.237241 999,797,724.237241 999,797,724.237241

The Most Valuable Currency 的目前市值為 $ 14.81K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ATTENTION 的流通量為 988.80M，總供應量是 999797724.237241，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 14.97K。