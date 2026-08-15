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The Most Valuable Currency 目前實時價格為 0 USD。ATTENTION 市值為 14,809.72 USD。追蹤台灣的 ATTENTION 兌 USD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！The Most Valuable Currency 目前實時價格為 0 USD。ATTENTION 市值為 14,809.72 USD。追蹤台灣的 ATTENTION 兌 USD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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The Most Valuable Currency 價格 (ATTENTION)

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1 ATTENTION 兌換為 USD 的實時價格：

$0.00001499
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USD
The Most Valuable Currency (ATTENTION) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-15 17:07:51 (UTC+8)

The Most Valuable Currency 今日價格

The Most Valuable Currency (ATTENTION) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 6.89%。目前 ATTENTION 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 ATTENTION。

The Most Valuable Currency 目前市值在 $ 14,809.72 排名第 #-，流通供應量為 988.80M ATTENTION。過去 24 小時內，ATTENTION 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00381335，而歷史最低價為 $ 0

短期表現方面，ATTENTION 在過去一小時內波動了 +0.75%，過去7 天內波動了 +20.31%。過去一天，總交易量達到 --

The Most Valuable Currency（ATTENTION）市場資訊

$ 14.81K
$ 14.81K$ 14.81K

--
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$ 14.97K
$ 14.97K$ 14.97K

988.80M
988.80M 988.80M

999,797,724.237241
999,797,724.237241 999,797,724.237241

The Most Valuable Currency 的目前市值為 $ 14.81K, 它過去 24 小時的交易量為 --。ATTENTION 的流通量為 988.80M，總供應量是 999797724.237241，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 14.97K

The Most Valuable Currency 價格歷史 USD

24 小時價格變化區間：
$ 0
$ 0$ 0
24H最低價
$ 0
$ 0$ 0
24H最高價

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00381335
$ 0.00381335$ 0.00381335

$ 0
$ 0$ 0

+0.75%

+6.89%

+20.31%

+20.31%

The Most Valuable Currency（ATTENTION）價格歷史 USD

今天內，The Most Valuable Currency 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去30天內，The Most Valuable Currency 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去60天內，The Most Valuable Currency 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0
在過去90天內，The Most Valuable Currency 兌換 USD 的價格漲跌幅為 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0+6.89%
30天$ 0-56.91%
60天$ 0-97.92%
90天$ 0--

The Most Valuable Currency 的價格預測

The Most Valuable Currency（ATTENTION）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ATTENTION 在 2030 年的目標價格為 $ --，預計增長率為 0.00%
The Most Valuable Currency (ATTENTION) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，The Most Valuable Currency 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 $ --

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免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
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The Most Valuable Currency (ATTENTION) 資源

官網

類別 :

MemePump.fun EcosystemSolana Ecosystem

關於 The Most Valuable Currency

今日The Most Valuable Currency的即時價格是多少？

The Most Valuable Currency的即時價格為NT$，過去24小時內變動了6.89%。此數字會持續更新，以反映準確的全球市場狀況。

ATTENTION的每日價格走勢如何？

ATTENTION的交易價格介於NT$與NT$之間，這有助於了解盤中價格強度及潛在突破區域。

今日The Most Valuable Currency的波動率是多少？

該代幣過去一天的波動率為--%，這可協助交易者判斷市場是穩定還是高度反應。

ATTENTION目前處於哪個技術區間？

相較於近期高點與低點的價格走勢顯示，ATTENTION呈現出中等程度的短期動能，受流動性與整體市場方向影響。

The Most Valuable Currency的整體市場排名與規模是多少？

The Most Valuable Currency的市值為NT$464981.8969146211200000，排名第9422，顯示其市場佔有率強勁且投資者興趣濃厚。

ATTENTION近期的交易量如何？

該代幣24小時內的交易量達NT$--，顯示全球交易者的積極參與。

The Most Valuable Currency與歷史最高價和最低價相比如何？

其歷史最高價為NT$0.1197280378426716000000，而歷史最低價為NT$，這有助於了解長期價格潛力與回撤情況。

哪些基本面因素影響了ATTENTION的市場表現？

核心因素包括流通供應量（988797724.237241枚代幣）、Solana Ecosystem,Meme,Solana Meme,Pump.fun Ecosystem內的類別表現，以及--上的鏈上活動，這些都對代幣的價格走勢產生影響。

人們還問：關於The Most Valuable Currency的其他問題

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