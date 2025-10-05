The Meerkat Meme（MEERKAT）價格資訊 (USD)

The Meerkat Meme（MEERKAT）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，MEERKAT 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。MEERKAT 的歷史最高價為 $ 0.00208666，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，MEERKAT 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.77%，過去 24 小時內變動為 +0.59%，過去 7 天內累計變動為 +31.93%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

The Meerkat Meme（MEERKAT）市場資訊

市值 $ 35.08K$ 35.08K $ 35.08K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 35.08K$ 35.08K $ 35.08K 流通量 999.48M 999.48M 999.48M 總供應量 999,482,631.15692 999,482,631.15692 999,482,631.15692

The Meerkat Meme 的目前市值為 $ 35.08K, 它過去 24 小時的交易量為 --。MEERKAT 的流通量為 999.48M，總供應量是 999482631.15692，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 35.08K。