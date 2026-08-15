The Little Guy 今日價格

The Little Guy (GUY) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 11.01%。目前 GUY 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GUY。

The Little Guy 目前市值在 $ 138,597 排名第 #-，流通供應量為 1.00B GUY。過去 24 小時內，GUY 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00203084，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GUY 在過去一小時內波動了 -0.06%，過去7 天內波動了 -34.13%。過去一天，總交易量達到 $ 3.02K。

The Little Guy（GUY）市場資訊

市值 $ 138.60K$ 138.60K $ 138.60K 成交量（24H） $ 3.02K$ 3.02K $ 3.02K 完全稀釋市值 $ 138.60K$ 138.60K $ 138.60K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

The Little Guy 的目前市值為 $ 138.60K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.02K。GUY 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 138.60K。