The Lion 今日價格

The Lion (LION) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.54%。目前 LION 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 LION。

The Lion 目前市值在 $ 166,160 排名第 #-，流通供應量為 999.67M LION。過去 24 小時內，LION 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00921415，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，LION 在過去一小時內波動了 +1.19%，過去7 天內波動了 -33.68%。過去一天，總交易量達到 $ 659.86。

The Lion（LION）市場資訊

市值 $ 166.16K$ 166.16K $ 166.16K 成交量（24H） $ 659.86$ 659.86 $ 659.86 完全稀釋市值 $ 166.16K$ 166.16K $ 166.16K 流通量 999.67M 999.67M 999.67M 總供應量 999,669,525.419894 999,669,525.419894 999,669,525.419894

The Lion 的目前市值為 $ 166.16K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 659.86。LION 的流通量為 999.67M，總供應量是 999669525.419894，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 166.16K。