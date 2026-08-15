The Invincible Game Token 今日價格

The Invincible Game Token (IGGT) 今日實時價格為 $ 0.01210479，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 IGGT 兌 USD 的匯率為 $ 0.01210479 每 IGGT。

The Invincible Game Token 目前市值在 $ 146,212 排名第 #-，流通供應量為 12.02M IGGT。過去 24 小時內，IGGT 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.063498，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，IGGT 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 0.00%。過去一天，總交易量達到 $ 46.92K。

The Invincible Game Token（IGGT）市場資訊

市值 $ 146.21K$ 146.21K $ 146.21K 成交量（24H） $ 46.92K$ 46.92K $ 46.92K 完全稀釋市值 $ 12.10M$ 12.10M $ 12.10M 流通量 12.02M 12.02M 12.02M 總供應量 999,999,872.792214 999,999,872.792214 999,999,872.792214

The Invincible Game Token 的目前市值為 $ 146.21K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 46.92K。IGGT 的流通量為 12.02M，總供應量是 999999872.792214，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.10M。