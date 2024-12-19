The Innovation Game 價格 (TIG)
今天 The Innovation Game (TIG) 的實時價格爲 3.02 USD。目前其市值爲 $ 31.68M USD。TIG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
The Innovation Game 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 525.96K USD
- The Innovation Game 當天價格變化爲 -19.59%
- 其循環供應量爲 10.48M USD
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今天內，The Innovation Game 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.736934159620271。
在過去30天內，The Innovation Game 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.6774940320。
在過去60天內，The Innovation Game 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +5.6191324980。
在過去90天內，The Innovation Game 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.736934159620271
|-19.59%
|30天
|$ +1.6774940320
|+55.55%
|60天
|$ +5.6191324980
|+186.06%
|90天
|$ 0
|--
The Innovation Game 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.62%
-19.59%
+2.93%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The Innovation Game is a protocol designed to accelerate algorithmic innovation through global collaboration. It aims to harness computational efforts for real-world challenges across various fields, including artificial intelligence, cryptography, biomedical research, and climate science. The project creates an open, collaborative ecosystem for algorithmic research by leveraging a decentralized network of contributors. This approach seeks to overcome limitations of centralized research models and accelerate progress in complex scientific and technological domains.
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|1 TIG 兌換 AUD
A$4.8018
|1 TIG 兌換 GBP
￡2.3858
|1 TIG 兌換 EUR
€2.8992
|1 TIG 兌換 USD
$3.02
|1 TIG 兌換 MYR
RM13.59
|1 TIG 兌換 TRY
₺105.9416
|1 TIG 兌換 JPY
¥474.1702
|1 TIG 兌換 RUB
₽313.1438
|1 TIG 兌換 INR
₹257.0322
|1 TIG 兌換 IDR
Rp49,508.1888
|1 TIG 兌換 PHP
₱178.3612
|1 TIG 兌換 EGP
￡E.153.7784
|1 TIG 兌換 BRL
R$18.6334
|1 TIG 兌換 CAD
C$4.3186
|1 TIG 兌換 BDT
৳360.9202
|1 TIG 兌換 NGN
₦4,689.4258
|1 TIG 兌換 UAH
₴126.7796
|1 TIG 兌換 VES
Bs151
|1 TIG 兌換 PKR
Rs840.4962
|1 TIG 兌換 KZT
₸1,584.443
|1 TIG 兌換 THB
฿104.3108
|1 TIG 兌換 TWD
NT$98.5426
|1 TIG 兌換 CHF
Fr2.6878
|1 TIG 兌換 HKD
HK$23.4654
|1 TIG 兌換 MAD
.د.م30.2906