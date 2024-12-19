The Innovation Game 圖標

The Innovation Game 價格 (TIG)

USD

The Innovation Game (TIG) 實時價格圖表

$3.02
$3.02$3.02
-19.50%(1D)

今天 The Innovation Game (TIG) 的價格

今天 The Innovation Game (TIG) 的實時價格爲 3.02 USD。目前其市值爲 $ 31.68M USD。TIG 兌換 USD 的價格爲實時更新。
The Innovation Game 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 525.96K USD
- The Innovation Game 當天價格變化爲 -19.59%
- 其循環供應量爲 10.48M USD

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The Innovation Game (TIG) 價格表現 USD

今天內，The Innovation Game 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.736934159620271
在過去30天內，The Innovation Game 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +1.6774940320
在過去60天內，The Innovation Game 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +5.6191324980
在過去90天內，The Innovation Game 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.736934159620271-19.59%
30天$ +1.6774940320+55.55%
60天$ +5.6191324980+186.06%
90天$ 0--

The Innovation Game (TIG) 價格分析

The Innovation Game 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 2.81
$ 2.81$ 2.81

$ 3.84
$ 3.84$ 3.84

$ 4.3
$ 4.3$ 4.3

+0.62%

-19.59%

+2.93%

The Innovation Game (TIG) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 31.68M
$ 31.68M$ 31.68M

$ 525.96K
$ 525.96K$ 525.96K

10.48M
10.48M 10.48M

什麼是The Innovation Game (TIG)

The Innovation Game is a protocol designed to accelerate algorithmic innovation through global collaboration. It aims to harness computational efforts for real-world challenges across various fields, including artificial intelligence, cryptography, biomedical research, and climate science. The project creates an open, collaborative ecosystem for algorithmic research by leveraging a decentralized network of contributors. This approach seeks to overcome limitations of centralized research models and accelerate progress in complex scientific and technological domains.

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The Innovation Game (TIG) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 The Innovation Game (TIG) 的其他問題

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TIG 兌換爲當地貨幣

1 TIG 兌換 AUD
A$4.8018
1 TIG 兌換 GBP
2.3858
1 TIG 兌換 EUR
2.8992
1 TIG 兌換 USD
$3.02
1 TIG 兌換 MYR
RM13.59
1 TIG 兌換 TRY
105.9416
1 TIG 兌換 JPY
¥474.1702
1 TIG 兌換 RUB
313.1438
1 TIG 兌換 INR
257.0322
1 TIG 兌換 IDR
Rp49,508.1888
1 TIG 兌換 PHP
178.3612
1 TIG 兌換 EGP
￡E.153.7784
1 TIG 兌換 BRL
R$18.6334
1 TIG 兌換 CAD
C$4.3186
1 TIG 兌換 BDT
360.9202
1 TIG 兌換 NGN
4,689.4258
1 TIG 兌換 UAH
126.7796
1 TIG 兌換 VES
Bs151
1 TIG 兌換 PKR
Rs840.4962
1 TIG 兌換 KZT
1,584.443
1 TIG 兌換 THB
฿104.3108
1 TIG 兌換 TWD
NT$98.5426
1 TIG 兌換 CHF
Fr2.6878
1 TIG 兌換 HKD
HK$23.4654
1 TIG 兌換 MAD
.د.م30.2906