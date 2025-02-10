The ILLUSION Project 價格 (ILLUSION)
今天 The ILLUSION Project (ILLUSION) 的實時價格爲 0.00065311 USD。目前其市值爲 $ 658.59K USD。ILLUSION 兌換 USD 的價格爲實時更新。
The ILLUSION Project 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 39.63K USD
- The ILLUSION Project 當天價格變化爲 +44.55%
- 其循環供應量爲 1.00B USD
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今天內，The ILLUSION Project 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00020129。
在過去30天內，The ILLUSION Project 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，The ILLUSION Project 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，The ILLUSION Project 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00020129
|+44.55%
|30天
|$ 0
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|60天
|$ 0
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|90天
|$ 0
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The ILLUSION Project 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.48%
+44.55%
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深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
The ILLUSION Project is a meme project built to evolve with the times by remixing and reimagining pop culture. It blends mainstream web 2 pop culture with web 3 crypto native degen culture, making it a cultural bridge between web 2 and web 3. At first glance, it has everything expected from a memecoin, including Avukadu, a half-cat, half-avocado mascot with endless parody potential. But beneath the surface lies something deeper—a hidden alien race made of slime, lurking in the backend of the site.
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|1 ILLUSION 兌換 AUD
A$0.0010384449
|1 ILLUSION 兌換 GBP
￡0.000522488
|1 ILLUSION 兌換 EUR
€0.0006335167
|1 ILLUSION 兌換 USD
$0.00065311
|1 ILLUSION 兌換 MYR
RM0.0029194017
|1 ILLUSION 兌換 TRY
₺0.0235250222
|1 ILLUSION 兌換 JPY
¥0.0993576243
|1 ILLUSION 兌換 RUB
₽0.0638676269
|1 ILLUSION 兌換 INR
₹0.0574606178
|1 ILLUSION 兌換 IDR
Rp10.7067195984
|1 ILLUSION 兌換 PHP
₱0.0379783465
|1 ILLUSION 兌換 EGP
￡E.0.0329298062
|1 ILLUSION 兌換 BRL
R$0.003788038
|1 ILLUSION 兌換 CAD
C$0.0009339473
|1 ILLUSION 兌換 BDT
৳0.0802345635
|1 ILLUSION 兌換 NGN
₦0.9910617695
|1 ILLUSION 兌換 UAH
₴0.0272673425
|1 ILLUSION 兌換 VES
Bs0.0391866
|1 ILLUSION 兌換 PKR
Rs0.1836088143
|1 ILLUSION 兌換 KZT
₸0.3356136357
|1 ILLUSION 兌換 THB
฿0.0221861467
|1 ILLUSION 兌換 TWD
NT$0.0214481324
|1 ILLUSION 兌換 CHF
Fr0.0005943301
|1 ILLUSION 兌換 HKD
HK$0.0050811958
|1 ILLUSION 兌換 MAD
.د.م0.0065768177