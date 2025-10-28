The Green Era（GREEN）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -0.55% 漲跌幅（1D） +1.00% 漲跌幅（7D） +5.90% 漲跌幅（7D） +5.90%

The Green Era（GREEN）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，GREEN 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。GREEN 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，GREEN 在過去 1 小時內的價格變動為 -0.55%，過去 24 小時內變動為 +1.00%，過去 7 天內累計變動為 +5.90%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

The Green Era（GREEN）市場資訊

市值 $ 7.51K$ 7.51K $ 7.51K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 7.51K$ 7.51K $ 7.51K 流通量 998.41M 998.41M 998.41M 總供應量 998,413,768.394661 998,413,768.394661 998,413,768.394661

The Green Era 的目前市值為 $ 7.51K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GREEN 的流通量為 998.41M，總供應量是 998413768.394661，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 7.51K。