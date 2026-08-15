The Great White 今日價格

The Great White (GREATWHITE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.17%。目前 GREATWHITE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 GREATWHITE。

The Great White 目前市值在 $ 21,708 排名第 #-，流通供應量為 999.73M GREATWHITE。過去 24 小時內，GREATWHITE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GREATWHITE 在過去一小時內波動了 -1.67%，過去7 天內波動了 +38.32%。過去一天，總交易量達到 --。

The Great White（GREATWHITE）市場資訊

市值 $ 21.71K$ 21.71K $ 21.71K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 21.71K$ 21.71K $ 21.71K 流通量 999.73M 999.73M 999.73M 總供應量 999,731,861.386493 999,731,861.386493 999,731,861.386493

The Great White 的目前市值為 $ 21.71K, 它過去 24 小時的交易量為 --。GREATWHITE 的流通量為 999.73M，總供應量是 999731861.386493，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 21.71K。