The Great Squeeze 今日價格

The Great Squeeze (SQUEEZE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 14.98%。目前 SQUEEZE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SQUEEZE。

The Great Squeeze 目前市值在 $ 470,548 排名第 #-，流通供應量為 1.00B SQUEEZE。過去 24 小時內，SQUEEZE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00202888，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SQUEEZE 在過去一小時內波動了 +0.86%，過去7 天內波動了 -6.70%。過去一天，總交易量達到 $ 1.79K。

The Great Squeeze（SQUEEZE）市場資訊

市值 $ 470.55K$ 470.55K $ 470.55K 成交量（24H） $ 1.79K$ 1.79K $ 1.79K 完全稀釋市值 $ 470.55K$ 470.55K $ 470.55K 流通量 1.00B 1.00B 1.00B 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

The Great Squeeze 的目前市值為 $ 470.55K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 1.79K。SQUEEZE 的流通量為 1.00B，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 470.55K。