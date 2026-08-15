The Game Company 今日價格

The Game Company (GMRT) 今日實時價格為 $ 0.02782367，過去 24 小時內變化了 20.34%。目前 GMRT 兌 USD 的匯率為 $ 0.02782367 每 GMRT。

The Game Company 目前市值在 $ 6,570,838 排名第 #-，流通供應量為 236.16M GMRT。過去 24 小時內，GMRT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0.03996064（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.849855，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，GMRT 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 +11,896.62%。過去一天，總交易量達到 $ 2.50K。

The Game Company（GMRT）市場資訊

市值 $ 6.57M$ 6.57M $ 6.57M 成交量（24H） $ 2.50K$ 2.50K $ 2.50K 完全稀釋市值 $ 27.82M$ 27.82M $ 27.82M 流通量 236.16M 236.16M 236.16M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

The Game Company 的目前市值為 $ 6.57M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 2.50K。GMRT 的流通量為 236.16M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 27.82M。