The First Meme 價格 (FIRST)
今天 The First Meme (FIRST) 的實時價格爲 0.0016611 USD。目前其市值爲 $ 1.66M USD。FIRST 兌換 USD 的價格爲實時更新。
The First Meme 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 4.80K USD
- The First Meme 當天價格變化爲 -4.07%
- 其循環供應量爲 999.99M USD
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今天內，The First Meme 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去30天內，The First Meme 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，The First Meme 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，The First Meme 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ 0
|-4.07%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
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|90天
|$ 0
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The First Meme 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.95%
-4.07%
+20.45%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
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|1 FIRST 兌換 AUD
A$0.002641149
|1 FIRST 兌換 GBP
￡0.001312269
|1 FIRST 兌換 EUR
€0.001594656
|1 FIRST 兌換 USD
$0.0016611
|1 FIRST 兌換 MYR
RM0.00747495
|1 FIRST 兌換 TRY
₺0.058271388
|1 FIRST 兌換 JPY
¥0.260809311
|1 FIRST 兌換 RUB
₽0.172239459
|1 FIRST 兌換 INR
₹0.141376221
|1 FIRST 兌換 IDR
Rp27.231143184
|1 FIRST 兌換 PHP
₱0.098104566
|1 FIRST 兌換 EGP
￡E.0.084583212
|1 FIRST 兌換 BRL
R$0.010248987
|1 FIRST 兌換 CAD
C$0.002375373
|1 FIRST 兌換 BDT
৳0.198518061
|1 FIRST 兌換 NGN
₦2.579339469
|1 FIRST 兌換 UAH
₴0.069732978
|1 FIRST 兌換 VES
Bs0.083055
|1 FIRST 兌換 PKR
Rs0.462300741
|1 FIRST 兌換 KZT
₸0.871496115
|1 FIRST 兌換 THB
฿0.057374394
|1 FIRST 兌換 TWD
NT$0.054201693
|1 FIRST 兌換 CHF
Fr0.001478379
|1 FIRST 兌換 HKD
HK$0.012906747
|1 FIRST 兌換 MAD
.د.م0.016660833