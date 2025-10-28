The Final Quarter（Q4）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00005275 $ 0.00005275 $ 0.00005275 24H最低價 $ 0.00006197 $ 0.00006197 $ 0.00006197 24H最高價 24H最低價 $ 0.00005275$ 0.00005275 $ 0.00005275 24H最高價 $ 0.00006197$ 0.00006197 $ 0.00006197 歷史最高 $ 0.00089243$ 0.00089243 $ 0.00089243 最低價 $ 0.00004111$ 0.00004111 $ 0.00004111 漲跌幅（1H） +0.97% 漲跌幅（1D） +3.61% 漲跌幅（7D） -19.19% 漲跌幅（7D） -19.19%

The Final Quarter（Q4）目前實時價格為 $0.00005525。過去 24 小時內，Q4 的交易價格在 $ 0.00005275 至 $ 0.00006197 之間波動，市場活躍度顯著。Q4 的歷史最高價為 $ 0.00089243，歷史最低價為 $ 0.00004111。

從短期表現來看，Q4 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.97%，過去 24 小時內變動為 +3.61%，過去 7 天內累計變動為 -19.19%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

The Final Quarter（Q4）市場資訊

市值 $ 55.24K$ 55.24K $ 55.24K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 55.24K$ 55.24K $ 55.24K 流通量 999.75M 999.75M 999.75M 總供應量 999,752,437.515188 999,752,437.515188 999,752,437.515188

The Final Quarter 的目前市值為 $ 55.24K, 它過去 24 小時的交易量為 --。Q4 的流通量為 999.75M，總供應量是 999752437.515188，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 55.24K。