The Duck 今日價格

The Duck (DUCK) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 4.76%。目前 DUCK 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DUCK。

The Duck 目前市值在 $ 11,308.35 排名第 #-，流通供應量為 999.83M DUCK。過去 24 小時內，DUCK 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DUCK 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -19.20%。過去一天，總交易量達到 --。

The Duck（DUCK）市場資訊

市值 $ 11.31K$ 11.31K $ 11.31K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 11.31K$ 11.31K $ 11.31K 流通量 999.83M 999.83M 999.83M 總供應量 999,829,991.93466 999,829,991.93466 999,829,991.93466

The Duck 的目前市值為 $ 11.31K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DUCK 的流通量為 999.83M，總供應量是 999829991.93466，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 11.31K。