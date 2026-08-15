The cage is all I know 今日價格

The cage is all I know (CAGE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.37%。目前 CAGE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 CAGE。

The cage is all I know 目前市值在 $ 17,432.59 排名第 #-，流通供應量為 981.38M CAGE。過去 24 小時內，CAGE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00193913，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，CAGE 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 +6.52%。過去一天，總交易量達到 --。

The cage is all I know（CAGE）市場資訊

市值 $ 17.43K$ 17.43K $ 17.43K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 17.43K$ 17.43K $ 17.43K 流通量 981.38M 981.38M 981.38M 總供應量 981,380,379.299876 981,380,379.299876 981,380,379.299876

The cage is all I know 的目前市值為 $ 17.43K, 它過去 24 小時的交易量為 --。CAGE 的流通量為 981.38M，總供應量是 981380379.299876，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 17.43K。