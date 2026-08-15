The Bull Cat 今日價格

The Bull Cat (BULLCAT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 9.25%。目前 BULLCAT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BULLCAT。

The Bull Cat 目前市值在 $ 22,638 排名第 #-，流通供應量為 999.88M BULLCAT。過去 24 小時內，BULLCAT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00210016，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BULLCAT 在過去一小時內波動了 -0.14%，過去7 天內波動了 -32.18%。過去一天，總交易量達到 --。

The Bull Cat（BULLCAT）市場資訊

市值 $ 22.64K$ 22.64K $ 22.64K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 22.64K$ 22.64K $ 22.64K 流通量 999.88M 999.88M 999.88M 總供應量 999,876,055.012809 999,876,055.012809 999,876,055.012809

The Bull Cat 的目前市值為 $ 22.64K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BULLCAT 的流通量為 999.88M，總供應量是 999876055.012809，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 22.64K。