The book of SOL（SCRIPT）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00010168 $ 0.00010168 $ 0.00010168 24H最低價 $ 0.00010584 $ 0.00010584 $ 0.00010584 24H最高價 24H最低價 $ 0.00010168$ 0.00010168 $ 0.00010168 24H最高價 $ 0.00010584$ 0.00010584 $ 0.00010584 歷史最高 $ 0.00043616$ 0.00043616 $ 0.00043616 最低價 $ 0.00009861$ 0.00009861 $ 0.00009861 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） +3.51% 漲跌幅（7D） -25.20% 漲跌幅（7D） -25.20%

The book of SOL（SCRIPT）目前實時價格為 $0.00010548。過去 24 小時內，SCRIPT 的交易價格在 $ 0.00010168 至 $ 0.00010584 之間波動，市場活躍度顯著。SCRIPT 的歷史最高價為 $ 0.00043616，歷史最低價為 $ 0.00009861。

從短期表現來看，SCRIPT 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 +3.51%，過去 7 天內累計變動為 -25.20%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

The book of SOL（SCRIPT）市場資訊

市值 $ 73.83K$ 73.83K $ 73.83K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 73.83K$ 73.83K $ 73.83K 流通量 699.94M 699.94M 699.94M 總供應量 699,941,630.104523 699,941,630.104523 699,941,630.104523

The book of SOL 的目前市值為 $ 73.83K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SCRIPT 的流通量為 699.94M，總供應量是 699941630.104523，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 73.83K。