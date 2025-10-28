The Bonk Prophecy（PROPHECY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.00156111$ 0.00156111 $ 0.00156111 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.90% 漲跌幅（1D） +1.91% 漲跌幅（7D） +4.80% 漲跌幅（7D） +4.80%

The Bonk Prophecy（PROPHECY）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，PROPHECY 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。PROPHECY 的歷史最高價為 $ 0.00156111，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，PROPHECY 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.90%，過去 24 小時內變動為 +1.91%，過去 7 天內累計變動為 +4.80%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

The Bonk Prophecy（PROPHECY）市場資訊

市值 $ 21.96K$ 21.96K $ 21.96K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 21.96K$ 21.96K $ 21.96K 流通量 954.21M 954.21M 954.21M 總供應量 954,207,106.44666 954,207,106.44666 954,207,106.44666

The Bonk Prophecy 的目前市值為 $ 21.96K, 它過去 24 小時的交易量為 --。PROPHECY 的流通量為 954.21M，總供應量是 954207106.44666，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 21.96K。