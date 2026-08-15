The Blue Whale 今日價格

The Blue Whale (BLUEWHALE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.43%。目前 BLUEWHALE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BLUEWHALE。

The Blue Whale 目前市值在 $ 14,047.21 排名第 #-，流通供應量為 932.49M BLUEWHALE。過去 24 小時內，BLUEWHALE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00247714，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BLUEWHALE 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -0.53%。過去一天，總交易量達到 --。

The Blue Whale（BLUEWHALE）市場資訊

市值 $ 14.05K$ 14.05K $ 14.05K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 14.05K$ 14.05K $ 14.05K 流通量 932.49M 932.49M 932.49M 總供應量 932,488,556.133301 932,488,556.133301 932,488,556.133301

The Blue Whale 的目前市值為 $ 14.05K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BLUEWHALE 的流通量為 932.49M，總供應量是 932488556.133301，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 14.05K。