The Black Whale 今日價格

The Black Whale (BLACKWHALE) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.07%。目前 BLACKWHALE 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BLACKWHALE。

The Black Whale 目前市值在 $ 27,428 排名第 #-，流通供應量為 984.74M BLACKWHALE。過去 24 小時內，BLACKWHALE 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00835945，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BLACKWHALE 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 +1.24%。過去一天，總交易量達到 --。

The Black Whale（BLACKWHALE）市場資訊

市值 $ 27.43K$ 27.43K $ 27.43K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 27.43K$ 27.43K $ 27.43K 流通量 984.74M 984.74M 984.74M 總供應量 984,735,153.078252 984,735,153.078252 984,735,153.078252

The Black Whale 的目前市值為 $ 27.43K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BLACKWHALE 的流通量為 984.74M，總供應量是 984735153.078252，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 27.43K。