The Black Calf 今日價格

The Black Calf (BABYANSEM) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 20.23%。目前 BABYANSEM 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BABYANSEM。

The Black Calf 目前市值在 $ 92,287 排名第 #-，流通供應量為 999.89M BABYANSEM。過去 24 小時內，BABYANSEM 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.0034959，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BABYANSEM 在過去一小時內波動了 +0.89%，過去7 天內波動了 +15.03%。過去一天，總交易量達到 --。

The Black Calf（BABYANSEM）市場資訊

市值 $ 92.29K$ 92.29K $ 92.29K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 92.29K$ 92.29K $ 92.29K 流通量 999.89M 999.89M 999.89M 總供應量 999,893,293.767194 999,893,293.767194 999,893,293.767194

The Black Calf 的目前市值為 $ 92.29K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BABYANSEM 的流通量為 999.89M，總供應量是 999893293.767194，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 92.29K。