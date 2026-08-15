The Black Bear 今日價格

The Black Bear (BLACKBEAR) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.71%。目前 BLACKBEAR 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BLACKBEAR。

The Black Bear 目前市值在 $ 803,400 排名第 #-，流通供應量為 1000.00M BLACKBEAR。過去 24 小時內，BLACKBEAR 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00208504，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BLACKBEAR 在過去一小時內波動了 +1.09%，過去7 天內波動了 -7.53%。過去一天，總交易量達到 $ 6.91K。

The Black Bear（BLACKBEAR）市場資訊

市值 $ 803.40K$ 803.40K $ 803.40K 成交量（24H） $ 6.91K$ 6.91K $ 6.91K 完全稀釋市值 $ 803.40K$ 803.40K $ 803.40K 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 999,995,079.338373 999,995,079.338373 999,995,079.338373

The Black Bear 的目前市值為 $ 803.40K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 6.91K。BLACKBEAR 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999995079.338373，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 803.40K。