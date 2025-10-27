The Bitcoin Mascot（BITTY）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0.00319535 $ 0.00319535 $ 0.00319535 24H最低價 $ 0.00408707 $ 0.00408707 $ 0.00408707 24H最高價 24H最低價 $ 0.00319535$ 0.00319535 $ 0.00319535 24H最高價 $ 0.00408707$ 0.00408707 $ 0.00408707 歷史最高 $ 0.0200771$ 0.0200771 $ 0.0200771 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） -1.56% 漲跌幅（1D） -16.36% 漲跌幅（7D） -33.69% 漲跌幅（7D） -33.69%

The Bitcoin Mascot（BITTY）目前實時價格為 $0.00340639。過去 24 小時內，BITTY 的交易價格在 $ 0.00319535 至 $ 0.00408707 之間波動，市場活躍度顯著。BITTY 的歷史最高價為 $ 0.0200771，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，BITTY 在過去 1 小時內的價格變動為 -1.56%，過去 24 小時內變動為 -16.36%，過去 7 天內累計變動為 -33.69%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

The Bitcoin Mascot（BITTY）市場資訊

市值 $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 3.40M$ 3.40M $ 3.40M 流通量 999.35M 999.35M 999.35M 總供應量 999,346,385.082102 999,346,385.082102 999,346,385.082102

The Bitcoin Mascot 的目前市值為 $ 3.40M, 它過去 24 小時的交易量為 --。BITTY 的流通量為 999.35M，總供應量是 999346385.082102，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.40M。