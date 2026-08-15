The Bitcoin Bull 今日價格

The Bitcoin Bull (TBB) 今日實時價格為 $ 0.01465308，過去 24 小時內變化了 2.79%。目前 TBB 兌 USD 的匯率為 $ 0.01465308 每 TBB。

The Bitcoin Bull 目前市值在 $ 14,654,095 排名第 #-，流通供應量為 1000.00M TBB。過去 24 小時內，TBB 的交易價格在 $ 0.013998（低點）和 $ 0.01578789（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.04763176，而歷史最低價為 $ 0.00470707。

短期表現方面，TBB 在過去一小時內波動了 -0.02%，過去7 天內波動了 -17.98%。過去一天，總交易量達到 $ 96.16K。

The Bitcoin Bull（TBB）市場資訊

市值 $ 14.65M$ 14.65M $ 14.65M 成交量（24H） $ 96.16K$ 96.16K $ 96.16K 完全稀釋市值 $ 14.65M$ 14.65M $ 14.65M 流通量 1000.00M 1000.00M 1000.00M 總供應量 999,998,836.0 999,998,836.0 999,998,836.0

The Bitcoin Bull 的目前市值為 $ 14.65M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 96.16K。TBB 的流通量為 1000.00M，總供應量是 999998836.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 14.65M。