The Big Trout 今日價格

The Big Trout (BIGTROUT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 1.63%。目前 BIGTROUT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 BIGTROUT。

The Big Trout 目前市值在 $ 19,403.55 排名第 #-，流通供應量為 945.94M BIGTROUT。過去 24 小時內，BIGTROUT 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 51.71，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，BIGTROUT 在過去一小時內波動了 +0.01%，過去7 天內波動了 +11.55%。過去一天，總交易量達到 --。

The Big Trout（BIGTROUT）市場資訊

市值 $ 19.40K$ 19.40K $ 19.40K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 20.33K$ 20.33K $ 20.33K 流通量 945.94M 945.94M 945.94M 總供應量 990,942,541.912648 990,942,541.912648 990,942,541.912648

The Big Trout 的目前市值為 $ 19.40K, 它過去 24 小時的交易量為 --。BIGTROUT 的流通量為 945.94M，總供應量是 990942541.912648，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 20.33K。