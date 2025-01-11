The Big Grift 價格 (GRIFT)
今天 The Big Grift (GRIFT) 的實時價格爲 0.419983 USD。目前其市值爲 $ 42.00K USD。GRIFT 兌換 USD 的價格爲實時更新。
The Big Grift 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 1.85 USD
- The Big Grift 當天價格變化爲 -2.16%
- 其循環供應量爲 100.00K USD
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今天內，The Big Grift 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0093105234718796。
在過去30天內，The Big Grift 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0743057442。
在過去60天內，The Big Grift 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.1174259028。
在過去90天內，The Big Grift 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.2397023620399774。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.0093105234718796
|-2.16%
|30天
|$ -0.0743057442
|-17.69%
|60天
|$ -0.1174259028
|-27.95%
|90天
|$ -0.2397023620399774
|-36.33%
The Big Grift 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
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-2.16%
-3.07%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Everything is 100% fake n ghey. Let's celebrate it all falling apart. PS: Meme magic is real, fggtz!
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|1 GRIFT 兌換 AUD
A$0.68037246
|1 GRIFT 兌換 GBP
￡0.34018623
|1 GRIFT 兌換 EUR
€0.40738351
|1 GRIFT 兌換 USD
$0.419983
|1 GRIFT 兌換 MYR
RM1.88572367
|1 GRIFT 兌換 TRY
₺14.87579786
|1 GRIFT 兌換 JPY
¥66.21871961
|1 GRIFT 兌換 RUB
₽42.68287229
|1 GRIFT 兌換 INR
₹36.19833477
|1 GRIFT 兌換 IDR
Rp6,884.96611152
|1 GRIFT 兌換 PHP
₱24.778997
|1 GRIFT 兌換 EGP
￡E.21.22174099
|1 GRIFT 兌換 BRL
R$2.57029596
|1 GRIFT 兌換 CAD
C$0.60477552
|1 GRIFT 兌換 BDT
৳51.22952634
|1 GRIFT 兌換 NGN
₦651.13324354
|1 GRIFT 兌換 UAH
₴17.75688124
|1 GRIFT 兌換 VES
Bs22.259099
|1 GRIFT 兌換 PKR
Rs116.95266601
|1 GRIFT 兌換 KZT
₸221.6250291
|1 GRIFT 兌換 THB
฿14.56501044
|1 GRIFT 兌換 TWD
NT$13.90563713
|1 GRIFT 兌換 CHF
Fr0.38218453
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HK$3.26746774
|1 GRIFT 兌換 MAD
.د.م4.21662932