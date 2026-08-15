The Audit Oracle 今日價格

The Audit Oracle (AUDIT) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.00%。目前 AUDIT 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 AUDIT。

The Audit Oracle 目前市值在 $ 68,963 排名第 #-，流通供應量為 407.37M AUDIT。過去 24 小時內，AUDIT 的交易價格在 $ 0.0（低點）和 $ 0.0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，AUDIT 在過去一小時內波動了 --，過去7 天內波動了 -2.71%。過去一天，總交易量達到 $ 3.12。

The Audit Oracle（AUDIT）市場資訊

市值 $ 68.96K$ 68.96K $ 68.96K 成交量（24H） $ 3.12$ 3.12 $ 3.12 完全稀釋市值 $ 169.29K$ 169.29K $ 169.29K 流通量 407.37M 407.37M 407.37M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

The Audit Oracle 的目前市值為 $ 68.96K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 3.12。AUDIT 的流通量為 407.37M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 169.29K。