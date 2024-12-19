The Arena 圖標

The Arena 價格 (ARENA)

USD

The Arena (ARENA) 實時價格圖表

$0.01012042
$0.01012042$0.01012042
-15.30%(1D)

今天 The Arena (ARENA) 的價格

今天 The Arena (ARENA) 的實時價格爲 0.01012042 USD。目前其市值爲 $ 10.75M USD。ARENA 兌換 USD 的價格爲實時更新。
The Arena 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 398.63K USD
- The Arena 當天價格變化爲 -15.35%
- 其循環供應量爲 1.07B USD

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The Arena (ARENA) 價格表現 USD

今天內，The Arena 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.00183594261578944
在過去30天內，The Arena 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0005194153
在過去60天內，The Arena 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，The Arena 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ -0.00183594261578944-15.35%
30天$ +0.0005194153+5.13%
60天$ 0--
90天$ 0--

The Arena (ARENA) 價格分析

The Arena 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.00978033
$ 0.00978033$ 0.00978033

$ 0.01226672
$ 0.01226672$ 0.01226672

$ 0.01981811
$ 0.01981811$ 0.01981811

-2.59%

-15.35%

-35.42%

The Arena (ARENA) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 10.75M
$ 10.75M$ 10.75M

$ 398.63K
$ 398.63K$ 398.63K

1.07B
1.07B 1.07B

什麼是The Arena (ARENA)

The Arena is a next gen social finance application on Avalanche that redefines how creators connect, engage, and monetize their content, with our target users being content creators that are crypto-curious and have a desire to better monetize than they can on current web2 social platforms. Our platform is a solution to the growing creator economy. As a true SocialFi app, we combine the best aspects of social networks with the financialization offered by cryptocurrency to allow creators to monetize to a greater extent than they could elsewhere. Creators earn more on The Arena, and users are able to find up and coming content creators and support them.

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The Arena (ARENA) 資源

白皮書
官網

大家還在問：關於 The Arena (ARENA) 的其他問題

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ARENA 兌換爲當地貨幣

1 ARENA 兌換 AUD
A$0.0160914678
1 ARENA 兌換 GBP
0.0079951318
1 ARENA 兌換 EUR
0.0097156032
1 ARENA 兌換 USD
$0.01012042
1 ARENA 兌換 MYR
RM0.04554189
1 ARENA 兌換 TRY
0.3550243336
1 ARENA 兌換 JPY
¥1.5890071442
1 ARENA 兌換 RUB
1.0493863498
1 ARENA 兌換 INR
0.8613489462
1 ARENA 兌換 IDR
Rp165.9084980448
1 ARENA 兌換 PHP
0.5977120052
1 ARENA 兌換 EGP
￡E.0.5153317864
1 ARENA 兌換 BRL
R$0.0624429914
1 ARENA 兌換 CAD
C$0.0144722006
1 ARENA 兌換 BDT
1.2094913942
1 ARENA 兌換 NGN
15.7148869718
1 ARENA 兌換 UAH
0.4248552316
1 ARENA 兌換 VES
Bs0.506021
1 ARENA 兌換 PKR
Rs2.8166140902
1 ARENA 兌換 KZT
5.309678353
1 ARENA 兌換 THB
฿0.3495593068
1 ARENA 兌換 TWD
NT$0.3302293046
1 ARENA 兌換 CHF
Fr0.0090071738
1 ARENA 兌換 HKD
HK$0.0786356634
1 ARENA 兌換 MAD
.د.م0.1015078126