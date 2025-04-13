The AntiShifty 價格 ($ANTY)
今天 The AntiShifty ($ANTY) 的實時價格爲 0.00236262 USD。目前其市值爲 $ 2.37M USD。$ANTY 兌換 USD 的價格爲實時更新。
The AntiShifty 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- The AntiShifty 當天價格變化爲 -7.69%
- 其循環供應量爲 999.91M USD
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今天內，The AntiShifty 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.000196825727299304。
在過去30天內，The AntiShifty 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0010526535。
在過去60天內，The AntiShifty 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，The AntiShifty 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.000196825727299304
|-7.69%
|30天
|$ +0.0010526535
|+44.55%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
The AntiShifty 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.58%
-7.69%
-22.76%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
$ANTY isn’t just a token—it’s a movement. Built on the Solana blockchain, $ANTY is the first anti-corruption meme coin dedicated to exposing financial fraud, political deception, and elite manipulation. 🔍 What Makes $ANTY Different? ✅ No Shifties Allowed – The first crypto project that calls out corruption instead of enabling it. ✅ Community-Driven – A decentralized army exposing fraud, one meme at a time. ✅ Viral & Unstoppable – Fueled by high-energy engagement, savage humor, and real-world impact. ✅ Solana-Powered – Lightning-fast transactions, low fees, and built for mass adoption. 💥 Join the $ANTY Revolution – If you’re tired of the lies, the frauds, and the rigged system, you’re already one of us.
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|1 $ANTY 兌換 VND
₫60.57993942
|1 $ANTY 兌換 AUD
A$0.0037565658
|1 $ANTY 兌換 GBP
￡0.0017955912
|1 $ANTY 兌換 EUR
€0.0020791056
|1 $ANTY 兌換 USD
$0.00236262
|1 $ANTY 兌換 MYR
RM0.0104427804
|1 $ANTY 兌換 TRY
₺0.0895905504
|1 $ANTY 兌換 JPY
¥0.3390595962
|1 $ANTY 兌換 RUB
₽0.1965227316
|1 $ANTY 兌換 INR
₹0.2030908152
|1 $ANTY 兌換 IDR
Rp39.3769842492
|1 $ANTY 兌換 KRW
₩3.355983579
|1 $ANTY 兌換 PHP
₱0.1350946116
|1 $ANTY 兌換 EGP
￡E.0.1211551536
|1 $ANTY 兌換 BRL
R$0.0138449532
|1 $ANTY 兌換 CAD
C$0.0032604156
|1 $ANTY 兌換 BDT
৳0.286467675
|1 $ANTY 兌換 NGN
₦3.7561405284
|1 $ANTY 兌換 UAH
₴0.0975998322
|1 $ANTY 兌換 VES
Bs0.16774602
|1 $ANTY 兌換 PKR
Rs0.6610374498
|1 $ANTY 兌換 KZT
₸1.2184503864
|1 $ANTY 兌換 THB
฿0.0790768914
|1 $ANTY 兌換 TWD
NT$0.0764780094
|1 $ANTY 兌換 AED
د.إ0.0086708154
|1 $ANTY 兌換 CHF
Fr0.0019137222
|1 $ANTY 兌換 HKD
HK$0.018310305
|1 $ANTY 兌換 MAD
.د.م0.0219251136
|1 $ANTY 兌換 MXN
$0.047961186