The American Dream 今日價格

The American Dream (DREAM) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 2.26%。目前 DREAM 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 DREAM。

The American Dream 目前市值在 $ 12,919.7 排名第 #-，流通供應量為 999.92M DREAM。過去 24 小時內，DREAM 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00178757，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，DREAM 在過去一小時內波動了 -0.00%，過去7 天內波動了 -18.63%。過去一天，總交易量達到 --。

The American Dream（DREAM）市場資訊

市值 $ 12.92K$ 12.92K $ 12.92K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 12.92K$ 12.92K $ 12.92K 流通量 999.92M 999.92M 999.92M 總供應量 999,922,399.836763 999,922,399.836763 999,922,399.836763

The American Dream 的目前市值為 $ 12.92K, 它過去 24 小時的交易量為 --。DREAM 的流通量為 999.92M，總供應量是 999922399.836763，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 12.92K。