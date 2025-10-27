The Amazing Digital Circus（TADC）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0$ 0 $ 0 最低價 $ 0$ 0 $ 0 漲跌幅（1H） +0.29% 漲跌幅（1D） -13.63% 漲跌幅（7D） -23.29% 漲跌幅（7D） -23.29%

The Amazing Digital Circus（TADC）目前實時價格為 --。過去 24 小時內，TADC 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。TADC 的歷史最高價為 $ 0，歷史最低價為 $ 0。

從短期表現來看，TADC 在過去 1 小時內的價格變動為 +0.29%，過去 24 小時內變動為 -13.63%，過去 7 天內累計變動為 -23.29%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

The Amazing Digital Circus（TADC）市場資訊

市值 $ 27.40K$ 27.40K $ 27.40K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 27.40K$ 27.40K $ 27.40K 流通量 999.96M 999.96M 999.96M 總供應量 999,957,200.965208 999,957,200.965208 999,957,200.965208

The Amazing Digital Circus 的目前市值為 $ 27.40K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TADC 的流通量為 999.96M，總供應量是 999957200.965208，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 27.40K。