The African Bull 今日價格

The African Bull (SUNUSI) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 7.75%。目前 SUNUSI 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 SUNUSI。

The African Bull 目前市值在 $ 53,114 排名第 #-，流通供應量為 953.92M SUNUSI。過去 24 小時內，SUNUSI 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，SUNUSI 在過去一小時內波動了 -1.59%，過去7 天內波動了 -21.28%。過去一天，總交易量達到 --。

The African Bull（SUNUSI）市場資訊

市值 $ 53.11K$ 53.11K $ 53.11K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 53.11K$ 53.11K $ 53.11K 流通量 953.92M 953.92M 953.92M 總供應量 953,915,781.0 953,915,781.0 953,915,781.0

The African Bull 的目前市值為 $ 53.11K, 它過去 24 小時的交易量為 --。SUNUSI 的流通量為 953.92M，總供應量是 953915781.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 53.11K。