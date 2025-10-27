Tharwa USD（THUSD）價格資訊 (USD)

Tharwa USD（THUSD）目前實時價格為 $0.999523。過去 24 小時內，THUSD 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。THUSD 的歷史最高價為 $ 1.085，歷史最低價為 $ 0.873839。

從短期表現來看，THUSD 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 -0.09%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

Tharwa USD（THUSD）市場資訊

市值 $ 679.18K$ 679.18K $ 679.18K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 3.58M$ 3.58M $ 3.58M 流通量 679.50K 679.50K 679.50K 總供應量 3,582,210.0 3,582,210.0 3,582,210.0

Tharwa USD 的目前市值為 $ 679.18K, 它過去 24 小時的交易量為 --。THUSD 的流通量為 679.50K，總供應量是 3582210.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.58M。