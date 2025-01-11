Thales AI 價格 (THALES)
今天 Thales AI (THALES) 的實時價格爲 0.02545465 USD。目前其市值爲 $ 25.44M USD。THALES 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Thales AI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.43M USD
- Thales AI 當天價格變化爲 +45.59%
- 其循環供應量爲 999.81M USD
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今天內，Thales AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00797136。
在過去30天內，Thales AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1291418834。
在過去60天內，Thales AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Thales AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ +0.00797136
|+45.59%
|30天
|$ +0.1291418834
|+507.34%
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Thales AI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-7.04%
+45.59%
+162.04%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
Thales is an AI-powered agent fine-tuned to access and analyze various data sources. Leveraging these insights, Thales generates data-driven content for social media platforms, functioning like a human Key Opinion Leader (KOL). Furthermore, Thales is one of the first AI agents capable of autonomously transacting on-chain, navigating DeFi ecosystems, and executing strategic operations. Built on open-source and decentralized technology, Thales embodies the principles of transparency and innovation.
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|1 THALES 兌換 AUD
A$0.041236533
|1 THALES 兌換 GBP
￡0.0206182665
|1 THALES 兌換 EUR
€0.0246910105
|1 THALES 兌換 USD
$0.02545465
|1 THALES 兌換 MYR
RM0.1142913785
|1 THALES 兌換 TRY
₺0.901603703
|1 THALES 兌換 JPY
¥4.0134346655
|1 THALES 兌換 RUB
₽2.5869560795
|1 THALES 兌換 INR
₹2.1939362835
|1 THALES 兌換 IDR
Rp417.289277496
|1 THALES 兌換 PHP
₱1.50182435
|1 THALES 兌換 EGP
￡E.1.2862234645
|1 THALES 兌換 BRL
R$0.155782458
|1 THALES 兌換 CAD
C$0.036654696
|1 THALES 兌換 BDT
৳3.104958207
|1 THALES 兌換 NGN
₦39.464380267
|1 THALES 兌換 UAH
₴1.076222602
|1 THALES 兌換 VES
Bs1.34909645
|1 THALES 兌換 PKR
Rs7.0883563855
|1 THALES 兌換 KZT
₸13.432418805
|1 THALES 兌換 THB
฿0.882767262
|1 THALES 兌換 TWD
NT$0.8428034615
|1 THALES 兌換 CHF
Fr0.0231637315
|1 THALES 兌換 HKD
HK$0.198037177
|1 THALES 兌換 MAD
.د.م0.255564686