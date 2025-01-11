Thales AI 圖標

Thales AI 價格 (THALES)

USD

Thales AI (THALES) 實時價格圖表

$0.02544941
$0.02544941$0.02544941
+45.50%(1D)

今天 Thales AI (THALES) 的價格

今天 Thales AI (THALES) 的實時價格爲 0.02545465 USD。目前其市值爲 $ 25.44M USD。THALES 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Thales AI 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 6.43M USD
- Thales AI 當天價格變化爲 +45.59%
- 其循環供應量爲 999.81M USD

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Thales AI (THALES) 價格表現 USD

今天內，Thales AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.00797136
在過去30天內，Thales AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.1291418834
在過去60天內，Thales AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去90天內，Thales AI 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ +0.00797136+45.59%
30天$ +0.1291418834+507.34%
60天$ 0--
90天$ 0--

Thales AI (THALES) 價格分析

Thales AI 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01560493
$ 0.01560493$ 0.01560493

$ 0.03144888
$ 0.03144888$ 0.03144888

$ 0.03144888
$ 0.03144888$ 0.03144888

-7.04%

+45.59%

+162.04%

Thales AI (THALES) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 25.44M
$ 25.44M$ 25.44M

$ 6.43M
$ 6.43M$ 6.43M

999.81M
999.81M 999.81M

什麼是Thales AI (THALES)

Thales is an AI-powered agent fine-tuned to access and analyze various data sources. Leveraging these insights, Thales generates data-driven content for social media platforms, functioning like a human Key Opinion Leader (KOL). Furthermore, Thales is one of the first AI agents capable of autonomously transacting on-chain, navigating DeFi ecosystems, and executing strategic operations. Built on open-source and decentralized technology, Thales embodies the principles of transparency and innovation.

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Thales AI (THALES) 資源

官網

大家還在問：關於 Thales AI (THALES) 的其他問題

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THALES 兌換爲當地貨幣

1 THALES 兌換 AUD
A$0.041236533
1 THALES 兌換 GBP
0.0206182665
1 THALES 兌換 EUR
0.0246910105
1 THALES 兌換 USD
$0.02545465
1 THALES 兌換 MYR
RM0.1142913785
1 THALES 兌換 TRY
0.901603703
1 THALES 兌換 JPY
¥4.0134346655
1 THALES 兌換 RUB
2.5869560795
1 THALES 兌換 INR
2.1939362835
1 THALES 兌換 IDR
Rp417.289277496
1 THALES 兌換 PHP
1.50182435
1 THALES 兌換 EGP
￡E.1.2862234645
1 THALES 兌換 BRL
R$0.155782458
1 THALES 兌換 CAD
C$0.036654696
1 THALES 兌換 BDT
3.104958207
1 THALES 兌換 NGN
39.464380267
1 THALES 兌換 UAH
1.076222602
1 THALES 兌換 VES
Bs1.34909645
1 THALES 兌換 PKR
Rs7.0883563855
1 THALES 兌換 KZT
13.432418805
1 THALES 兌換 THB
฿0.882767262
1 THALES 兌換 TWD
NT$0.8428034615
1 THALES 兌換 CHF
Fr0.0231637315
1 THALES 兌換 HKD
HK$0.198037177
1 THALES 兌換 MAD
.د.م0.255564686