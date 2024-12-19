tGOLD 價格 (TXAU)
今天 tGOLD (TXAU) 的實時價格爲 28.99 USD。目前其市值爲 $ 2.71M USD。TXAU 兌換 USD 的價格爲實時更新。
tGOLD 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 5.80 USD
- tGOLD 當天價格變化爲 -1.35%
- 其循環供應量爲 93.40K USD
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今天內，tGOLD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.39735898746516。
在過去30天內，tGOLD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -15.5506534560。
在過去60天內，tGOLD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -18.8483703200。
在過去90天內，tGOLD 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -53.8616242070383。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -0.39735898746516
|-1.35%
|30天
|$ -15.5506534560
|-53.64%
|60天
|$ -18.8483703200
|-65.01%
|90天
|$ -53.8616242070383
|-65.00%
tGOLD 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
-0.10%
-1.35%
-18.63%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
tGOLD (TXAU) is a gold-backed token. Each tGOLD token is 1:1 backed by, and redeemable for 1 gram of 99.99% LBMA-accredited gold, held in fully insured and audited vaults. 50% of the rewards generated by tGOLD transactional fees are distributed to the holders of AurusX (AX).
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|1 TXAU 兌換 AUD
A$46.0941
|1 TXAU 兌換 GBP
￡22.9021
|1 TXAU 兌換 EUR
€27.8304
|1 TXAU 兌換 USD
$28.99
|1 TXAU 兌換 MYR
RM130.455
|1 TXAU 兌換 TRY
₺1,016.6793
|1 TXAU 兌換 JPY
¥4,551.7199
|1 TXAU 兌換 RUB
₽3,005.9731
|1 TXAU 兌換 INR
₹2,467.3389
|1 TXAU 兌換 IDR
Rp475,245.8256
|1 TXAU 兌換 PHP
₱1,712.1494
|1 TXAU 兌換 EGP
￡E.1,476.1708
|1 TXAU 兌換 BRL
R$178.8683
|1 TXAU 兌換 CAD
C$41.4557
|1 TXAU 兌換 BDT
৳3,464.5949
|1 TXAU 兌換 NGN
₦45,015.3821
|1 TXAU 兌換 UAH
₴1,217.0002
|1 TXAU 兌換 VES
Bs1,449.5
|1 TXAU 兌換 PKR
Rs8,068.2069
|1 TXAU 兌換 KZT
₸15,209.6035
|1 TXAU 兌換 THB
฿1,001.3146
|1 TXAU 兌換 TWD
NT$945.9437
|1 TXAU 兌換 CHF
Fr25.8011
|1 TXAU 兌換 HKD
HK$225.2523
|1 TXAU 兌換 MAD
.د.م290.7697