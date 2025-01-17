Tezos Domains 圖標

Tezos Domains 價格 (TED)

USD

Tezos Domains (TED) 實時價格圖表

$0.0108725
$0.0108725$0.0108725
-0.70%(1D)

今天 Tezos Domains (TED) 的價格

今天 Tezos Domains (TED) 的實時價格爲 0.0108725 USD。目前其市值爲 $ 0.00 USD。TED 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Tezos Domains 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 $ 62.29K USD
- Tezos Domains 當天價格變化爲 -0.70%
- 其循環供應量爲 0.00 USD

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Tezos Domains (TED) 價格表現 USD

今天內，Tezos Domains 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0
在過去30天內，Tezos Domains 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.0023723229
在過去60天內，Tezos Domains 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ +0.0004360753
在過去90天內，Tezos Domains 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -0.001363296566202913

時間段漲跌幅 (USD)漲跌幅 (%)
今日$ 0-0.70%
30天$ -0.0023723229-21.81%
60天$ +0.0004360753+4.01%
90天$ -0.001363296566202913-11.14%

Tezos Domains (TED) 價格分析

Tezos Domains 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：

$ 0.01068902
$ 0.01068902$ 0.01068902

$ 0.01100204
$ 0.01100204$ 0.01100204

$ 0.079937
$ 0.079937$ 0.079937

-0.98%

-0.70%

+0.92%

Tezos Domains (TED) 市場信息

深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：

$ 0.00
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$ 62.29K
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什麼是Tezos Domains (TED)

Tezos Domains DAO Governance Token

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Tezos Domains (TED) 資源

官網

大家還在問：關於 Tezos Domains (TED) 的其他問題

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TED 兌換爲當地貨幣

1 TED 兌換 AUD
A$0.017396
1 TED 兌換 GBP
0.008806725
1 TED 兌換 EUR
0.010546325
1 TED 兌換 USD
$0.0108725
1 TED 兌換 MYR
RM0.04892625
1 TED 兌換 TRY
0.38510395
1 TED 兌換 JPY
¥1.68849925
1 TED 兌換 RUB
1.1211722
1 TED 兌換 INR
0.9415585
1 TED 兌換 IDR
Rp178.2376764
1 TED 兌換 PHP
0.637019775
1 TED 兌換 EGP
￡E.0.547974
1 TED 兌換 BRL
R$0.06588735
1 TED 兌換 CAD
C$0.015547675
1 TED 兌換 BDT
1.32187855
1 TED 兌換 NGN
16.935332175
1 TED 兌換 UAH
0.45860205
1 TED 兌換 VES
Bs0.587115
1 TED 兌換 PKR
Rs3.033536225
1 TED 兌換 KZT
5.76786125
1 TED 兌換 THB
฿0.37553615
1 TED 兌換 TWD
NT$0.357813975
1 TED 兌換 CHF
Fr0.009893975
1 TED 兌換 HKD
HK$0.08458805
1 TED 兌換 MAD
.د.م0.109268625