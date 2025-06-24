Tether Gold Tokens 價格 (XAUT0)
今天 Tether Gold Tokens (XAUT0) 的實時價格爲 3,328.57 USD。目前其市值爲 $ 2.62M USD。XAUT0 兌換 USD 的價格爲實時更新。
Tether Gold Tokens 的主要市場表現：
- 24 小時交易量爲 -- USD
- Tether Gold Tokens 當天價格變化爲 -1.31%
- 其循環供應量爲 786.97 USD
在獲取 MEXC 上從 XAUT0兌換USD 價格的實時價格更新。隨時了解最新數據和市場分析。這對於在快節奏的加密貨幣市場中做出明智的交易決策至關重要。MEXC 是您獲取準確的 XAUT0 價格信息的首選平台。
今天內，Tether Gold Tokens 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ -44.523922009333。
在過去30天內，Tether Gold Tokens 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去60天內，Tether Gold Tokens 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
在過去90天內，Tether Gold Tokens 兌換 USD 的價格漲跌幅爲 $ 0。
|時間段
|漲跌幅 (USD)
|漲跌幅 (%)
|今日
|$ -44.523922009333
|-1.31%
|30天
|$ 0
|--
|60天
|$ 0
|--
|90天
|$ 0
|--
Tether Gold Tokens 的最新價格分析：24 小時最低價和最高價、ATH 和每日變化：
+0.09%
-1.31%
-1.78%
深入了解市場統計數據：市值、24 小時交易量和供應量：
MEXC是領先的加密貨幣交易所，受到全球超過 1,000 萬用戶的信賴。它被譽爲市場上代幣選擇最廣泛、上幣速度最快、交易費用最低的交易所。立即加入MEXC，體驗市場頂級流動性和最具競爭力的費用！
了解 Tether Gold Tokens（XAUT0）的代幣經濟，有助於深入洞察其長期價值與增長潛力。從代幣的分配方式到供應機制，代幣經濟揭示了項目經濟體系的核心結構。立即了解 XAUT0 代幣的完整經濟學！
加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。
|1 XAUT0 兌換 VND
₫87,591,319.55
|1 XAUT0 兌換 AUD
A$5,092.7121
|1 XAUT0 兌換 GBP
￡2,429.8561
|1 XAUT0 兌換 EUR
€2,862.5702
|1 XAUT0 兌換 USD
$3,328.57
|1 XAUT0 兌換 MYR
RM14,113.1368
|1 XAUT0 兌換 TRY
₺131,911.2291
|1 XAUT0 兌換 JPY
¥482,376.3644
|1 XAUT0 兌換 RUB
₽261,359.3164
|1 XAUT0 兌換 INR
₹286,423.4485
|1 XAUT0 兌換 IDR
Rp54,566,712.5808
|1 XAUT0 兌換 KRW
₩4,522,494.7733
|1 XAUT0 兌換 PHP
₱189,562.0615
|1 XAUT0 兌換 EGP
￡E.166,594.9285
|1 XAUT0 兌換 BRL
R$18,273.8493
|1 XAUT0 兌換 CAD
C$4,560.1409
|1 XAUT0 兌換 BDT
৳406,784.5397
|1 XAUT0 兌換 NGN
₦5,160,548.3566
|1 XAUT0 兌換 UAH
₴138,867.9404
|1 XAUT0 兌換 VES
Bs342,842.71
|1 XAUT0 兌換 PKR
Rs947,743.7361
|1 XAUT0 兌換 KZT
₸1,721,070.4042
|1 XAUT0 兌換 THB
฿108,711.0962
|1 XAUT0 兌換 TWD
NT$98,192.815
|1 XAUT0 兌換 AED
د.إ12,215.8519
|1 XAUT0 兌換 CHF
Fr2,662.856
|1 XAUT0 兌換 HKD
HK$26,095.9888
|1 XAUT0 兌換 MAD
.د.م30,256.7013
|1 XAUT0 兌換 MXN
$63,375.9728