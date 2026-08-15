testibull 今日價格

testibull (TESTIBULL) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 7.55%。目前 TESTIBULL 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 TESTIBULL。

testibull 目前市值在 $ 24,869 排名第 #-，流通供應量為 999.78M TESTIBULL。過去 24 小時內，TESTIBULL 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00551229，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，TESTIBULL 在過去一小時內波動了 -5.67%，過去7 天內波動了 -21.75%。過去一天，總交易量達到 --。

testibull（TESTIBULL）市場資訊

市值 $ 24.87K$ 24.87K $ 24.87K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 24.87K$ 24.87K $ 24.87K 流通量 999.78M 999.78M 999.78M 總供應量 999,783,680.442967 999,783,680.442967 999,783,680.442967

testibull 的目前市值為 $ 24.87K, 它過去 24 小時的交易量為 --。TESTIBULL 的流通量為 999.78M，總供應量是 999783680.442967，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 24.87K。